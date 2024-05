I Carabinieri della Stazione di Cervaro (FR), al termine degli accertamenti della fase istruttoria, hanno avanzavano al Questore di Frosinone la proposta di applicazione del c.d. “daspo Willy” nei confronti di un 23enne extracomunitario già noto alle forze dell’ordine che nella notte del 1° maggio, durante la manifestazione di piazza denominata “Nostalgia 90” svoltasi in piazza Casaburi a Cervaro, in evidente stato di ebbrezza alcolica aveva molestato gli avventori di un noto chiosco creando pericolo per l’ordine pubblico.

Cervaro, Daspo “Willy per un 23enne: ecco perché, tutta la vicenda e l’intervento dei Carabinieri

L’uomo anche nel 2022, in stato di ubriachezza aveva creato pericolo per la sicurezza pubblica in Aquino (FR), tanto di richiedere l’intervento dei Carabinieri che lo deferivano all’Autorità Giudiziaria.

