Terribile notizia da Alatri: trovato senza vita il giovane Gianmarco, di soli 28 anni. Il ragazzo era stato uno dei testimoni chiave nel processo della morte di Emanuele Morganti, massacrato dal branco nel 2017 a Tecchiena (Alatri).

Tragedia ad Alatri, giovane trovato senza vita: era un testimone chiave del processo Morganti

Si è diffusa nella mattinata di oggi, 20 maggio 2024, una terribile notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Alatri: è stato ritrovato senza vita il giovane Gianmarco Ceccani, di 28 anni, compagno della sorella del giovane ucciso dal branco a Tecchiena nel 2017.

Stando alle prime informazioni del caso si tratterebbe di un gesto estremo. Purtroppo per il 28enne non c’è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, e i Carabinieri della locale stazione: indagini in corso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

