In data odierna, 19 maggio 2024, la sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via del Risaro a Roma le squadre VF 11/A e 4/A con al seguito l’autoscala, l’autobotte ed il carro teli, per un incendio all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di tre piani.

Paura a Roma, incendio divampa in un appartamento: tratto in salvo un uomo, intervengono i Vigili del Fuoco

Arrivati sul posto, il personale è entrato immediatamente all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo che proveniva dal camino e ha tratto in salvo una persona, ormai priva di sensi ed intossicata.

L’uomo è stato quindi assicurato alle cure del 118 per poi essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio in codice giallo.

Sul posto erano presenti le forze dell’ordine.