Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 17, presso la Sala Tersicore del Palazzo Comunale, la conferenza “L’Osciullum: storie passate e presenti per una nuova esperienza tattile”. Infatti, dopo un accurato restauro e l’esposizione alla mostra Recycling Beauty di Fondazione Prada, l’Oscillum di Velletri è stato ricollocato nelle sale del Museo della città.

“Sono molto soddisfatta per la riuscita dell’evento, impreziosito dai contributi e dallo spessore dei relatori, quali il dott. Alessandro Betori, funzionario della Soprintendenza, la dott.ssa Alessia Salerno di Fondazione Prada e la prof.ssa Anna Anguissola, co-curatrice della mostra “Recycling Beauty”, che ha visto il nostro Oscillum protagonista. Inoltre il sindaco, Ascanio Cascella, e il Vicesindaco, Chiara Ercoli, hanno speso parole importanti a sostegno della cultura, dei musei ed espresso l’intenzione di investire sugli stessi per migliorare accessibilità e fruizione. L’Oscillum e la sua copia sono un primo passo verso la multisensorialità”. – Ha dichiarato la direttice del Museo, Raffaella Silvestri.

Presenti al convegno Ascanio Cascella, Sindaco di Velletri, Chiara Ercoli, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, la dott.ssa Raffaella Silvestri, Direttrice Musei Civici di Velletri, il dott. Alessandro Betori, Funzionario Archeologo Soprintendenza, la dott.ssa Alessia Salerno, Fondazione Prada e la dott.ssa Anna Anguissola, Co-curatrice Mostra Recycling Beauty.

“I Musei Civici di Velletri sono uno scrigno di tesori che raccontano la storia della nostra comunità e delle civilizzazioni che ci hanno preceduto. Devono essere valorizzati al meglio, per permettere ai cittadini di fruirne. Il ritorno de l’Oscillum rappresenta un momento significavo e un grande traguardo per i Musei Civici di Velletri e per tutta la nostra comunità. Inoltre, grazie alla presenza del percorso tattile, che comprende reperti che possono essere appunto toccati, viene assicurata l’inclusività e la multisensorialità. Quindi, abbiamo un nuovo modo di concepire la fruizione museale”. – Ha dichiarato il Vicesindaco, Chiara Ercoli.

“L’Oscillum, questo prezioso manufatto, è tornato a far parte delle esposizioni dei Musei Civici di Velletri”. – Ha commentato il Sindaco, Ascanio Cascella – “La cultura e la storia sono le radici su cui si basa il nostro presente e il nostro futuro. Continuare a valorizzare e preservare il nostro patrimonio è un impegno che ci unisce e ci rende fieri della nostra città. Ringrazio tutti i presenti per il loro alto contributo”.