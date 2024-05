Non si fermano i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nell’ambito dei quotidiani servizi, in poche, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, due persone sono finite in manette perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Si tratta di una 52enne romana, già nota alle forze dell’ordine, arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Talenti, notata in piena notte a bordo di un’autovettura nel quartiere Talenti e fermata per un controllo. A seguito delle verifiche, i Carabinieri l’hanno trovata in possesso di un contenitore cilindrico di patatine e di una bibita in lattina, opportunatamente modificate, che all’interno custodivano 11 involucri di cocaina e 1.485 euro in contanti, somma ritenuta provento di attività illecita.

In via Otello Stefanini, zona Anagnina, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno arrestato un 23enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, fermato mentre si trovava a piedi, in atteggiamento sospetto, nei pressi del Terminal Anagnina. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire il giovane in possesso di una busta dove all’interno vi erano, oltre ad alcuni indumenti, anche 4 panetti di hashish, per un peso complessivo di 206 g, abilmente occultati in confezioni di barrette di cioccolato con relative etichette.

Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati ed entrambi gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.