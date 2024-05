“Storie di ordinaria balbuzie: come la vive chi ci è accanto”



Come vive una figlia di 25 anni la balbuzie del papà e come la mamma di un bimbo di 10 anni? Due mondi a confronto

Terza tappa a Roma il 20 maggio alle 18:30 | ingresso gratuito

Maggio 2024 – Dopo il successo degli incontri precedenti, di Bari e Padova, il ‘Ma Anche Sì Tour. Dentro e Fuori La Balbuzie‘ organizzato da Psicodizione si prepara per la prossima tappa emozionante, che avrà luogo a Roma il 20 maggio alle 18:30 presso il Centro Congressi Cavour, in Via Cavour 50/a.

In questa tappa avremo il privilegio di ospitare i famigliari di persone con balbuzie, in particolare, una figlia ed una madre. Ilaria che ha 25 anni è la figlia di Aldo un giornalista di 70 anni e racconta: “io non pensavo che per lui fosse così tanto un problema, che la vivesse come un grande disagio. Mi aveva detto in passato che era tranquillo e che non gli pesava più. Poi, quando mi ha comunicato di aver iniziato il percorso di riabilitazione (mentre lo stava già facendo!) ho capito che invece lo era. Questo mi ha fatto riflettere su come, spesso, un figlio tenda a sottostimare, pensando che se il genitore dice che sta bene allora sia così. Non ci si pongono troppe domande su quanto disagio effettivo possano provare i tuoi genitori, che vedi adulti. Per me è stata una grande sorpresa e da lì ho iniziato a fare più attenzione nel comprendere ciò che provava mio padre. Ho imparato, da questa esperienza personale, anche come essere d’aiuto ad altre persone che balbettano”.

Sabrina ha, invece, 42 anni ed è la mamma di Samuele che ha 10 anni. Condividerà con i presenti dubbi, paure, sensi di colpa e di impotenza che ha affrontato prima di decidere di intraprendere il percorso di riabilitazione con il suo bambino. Racconterà della scintilla che l’ha spinta a intervenire.

Scopriremo insieme cosa è cambiato nelle vite di queste due famiglie, dopo aver esplorato e condiviso questa strada insieme ai propri cari.

Le fragilità nascoste, tra cui la balbuzie, devono essere conosciute e portate alla luce per aiutare le persone ad orientarsi. Durante l’incontro daremo strumenti concreti per sapere come essere di supporto a una persona che balbetta, per aiutare a comprendere il suon mondo interiore e per capire come e quando intervenire.

L’obiettivo del tour è diffondere buona informazione, dare l’opportunità ai presenti di confrontarsi con ospiti di alto rilievo e con chi ha già vissuto la stessa esperienza e fornire loro strumenti per agire con consapevolezza. Promuovere una cultura inclusiva e consapevole, attraverso testimonianze e momenti di condivisione, è la base per aprire un dialogo sincero e costruttivo tra tutti i portatori di interesse.

Le conferenze, tutte a ingresso gratuito, sono condotte dalla dott.ssa Chiara Comastri, Psicologa, ex balbuziente, divulgatrice e ideatrice di Psicodizione, che ha aiutato oltre 7.780 persone a superare la balbuzie.

Questo è un viaggio che vuole informare, sostenere ed esortare all’azione.

Cosa può fare ognuno di noi per far emergere le potenzialità di chi vive una fragilità? Come possono agire i caregiver, gli educatori, i leader aziendali e istituzioni per trasformare queste sfide in opportunità di crescita e inclusione?

Il Ma Anche Sì Tour si concluderà con una conferenza online partecipata e costruita dal basso. Saranno proprio i partecipanti di ogni tappa a decidere i temi da approfondire. Ad ogni incontro saranno raccolte domande e dubbi su cui le persone desiderano avere approfondimenti e risposte concrete.

Le prossime tappe, tutte a ingresso gratuito, includono: Roma il 20 maggio, Bologna il 21 maggio, Senigallia il 23 maggio e Milano il 29 maggio, affrontando temi quali “Storie di ordinaria balbuzie: come la vive chi ci è accanto”, “Fragilità SOStenibile: come le potenzialità inespresse possono aumentare la competitività aziendale”, “La balbuzie in cattedra: come non scendere a compromessi nelle scelte di vita”, “La fragilità è negli occhi di chi guarda: come imparare a tirar fuori la voce che rimarrebbe nascosta”.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizione: info@psicodizione.it, 327 4915008 e 011 0466223

Creata nel 2004 dalla dottoressa Chiara Comastri, psicologa e lei stessa ex balbuziente, Psicodizione nasce con l’obiettivo di realizzare un’organizzazione che aiuti le persone a sapere come superare la balbuzie. Oggi, è una realtà di rilievo in Italia, che dà supporto a bambini, ragazzi e adulti con balbuzie e difficoltà di comunicazione e si adopera per evolvere la cultura e l’informazione per superare disinformazione, discriminazioni e tabù su tale disturbo.