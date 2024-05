Dal 20 maggio sarà attiva la Linea 100 Express H, che dal parcheggio area ex amore in via dei Volsci porta all’ospedale Paolo Colombo.

Velletri, dal 20 maggio attiva la Linea gratuita 100 Express H da via dei Volsci all’Ospedale: i dettagli

“Esprimo grande soddisfazione per quest’attivazione, in quanto si tratta di un servizio gratuito di grande importanza per i cittadini e per tutto il personale sanitario, a supporto del disaggio conseguente ai lavori di Pnrr presso la zona della Villa Comunale, attualmente chiusa per permettere la costruzione del parcheggio multipiano”, ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti e ai Parcheggi, Luca Quattrocchi

Gli orari di partenza del bus-navetta corrispondono con quelli del cambio turno degli operatori sanitari presso l’Ospedale Colombo, proprio per garantire loro la fruizione del servizio.