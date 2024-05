Spari in strada a Corviale, zona periferica di Roma: un uomo, ferito a colpi di pistola, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Roma. Corviale, spari in strada: uomo in codice rosso, paura nel primo pomeriggio di oggi. Indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un uomo è stato ferito da alcuni colpi di pistola in zona Corviale. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14:00 di oggi, 15 maggio 2024.

La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ora dovrà indagare su quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio