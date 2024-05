A breve l’avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Cairoli, un progetto fondamentale reso possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ai fondi comunali.

Velletri, a breve l’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Cairoli

Piazza Cairoli rappresenta da sempre un punto nevralgico per la vita sociale e culturale della città e la sua valorizzazione è parte integrante della visione dell’Amministrazione di miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità della vita dei cittadini.

“Dopo attenta riflessione nel definire la progettazione per la riqualificazione della piazza, a beneficio dei cittadini e della città tutta, è stata stabilita la data dell’avvio dei lavori nei giorni che seguono il 22 maggio. Comprendiamo le preoccupazione dei commercianti della zona, proprio per questo faremo tutto ciò che è possibile per limitare i disagi nel rispetto della sicurezza”. – Ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fausto Servadio.

Gli interventi previsti includono: la ripavimentazione completa della piazza con materiali moderni e sostenibili; la creazione di nuovi spazi verdi con piantumazioni di alberi e fiori; installazione di arredi urbani innovativi e funzionali; l’adeguamento degli impianti di illuminazione per una maggiore efficienza energetica e la realizzazione di aree attrezzate per eventi culturali e ricreativi.

“Quando inizieranno i lavori dovremmo avere un senso comune di responsabilità verso il progetto messo in atto. Il termine ultimo per il completamento e la rendicontazione è il 2026, ma tenteremo di essere ancora più rapidi, per creare meno disagi possibili ai cittadini e per fruire subito dei benefici”. – Ha dichiarato il Sindaco Ascanio Cascella – “Questo progetto non solo renderà la Piazza Cairoli più accogliente e vivibile, ma contribuirà anche alla promozione del turismo e delle attività commerciali nel centro storico di Velletri. I lavori, gestiti con attenzione al rispetto dell’ambiente e alla tutela del patrimonio storico-artistico, rappresentano un passo importante verso la crescita sostenibile della nostra comunità”.