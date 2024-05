Muove i primi passi la sfida elettorale a Gavignano per il rinnovo amministrativo. Ieri, nei locali della ex falegnameria presso Piazza della Repubblica, è stata presentata la lista civica ‘Il Futuro Continua’ guidata dal sindaco uscente Ivan Ferrari che rinnova il suo impegno alla guida del paese.

Gavignano. Ivan Ferrari rinnova il suo impegno presentando la lista civica ‘Il Futuro continua’

La squadra presentata è composta da nomi nuovi alla politica, ma con alle spalle un impegno attivo nell’associazionismo e nel volontariato, e da altri candidati già con esperienza di politica amministrativa.

I candidati alla carica di consigliere che compongono la squadra della lista civica sono: Alessi Mauro, Canali Marco, Cerbara Alessandro, Cestra Michelle, Collacchi Damiano, Del Monte Alessandra, Martinozzi Giovanni, Pucello Francesca, Rossetti Sandro e Sinibaldi Luciano. Tutti si sono presentati agli elettori spiegando le ragioni del loro impegno elettorale prossimo.

A chiudere la presentazione l’intervento di Ferrari che ha ribadito l’importanza dell’impegno della nuova compagine nel portare avanti i progetti.

‘In questi cinque anni, abbiamo affrontato problemi diversi, da quelli ereditati da amministrazioni precedenti a quelli legati alla emergenza Covid che ci ha visto sempre impegnati, giorno e notte, a favore della nostra comunità.’

‘Questo nostra volontà, questo nostro amore per Gavignano –ha concluso Ferrari‒ non mancheranno mai. Vi chiedo di sostenere la nostra squadra per continuare a migliorare il nostro paese e per continuare a costruire la Gavignano del futuro.’