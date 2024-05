Valmontone, chiusa via Artena da domani: info e dettagli

Valmontone, chiusa via Artena da domani, lunedì 13 maggio 2024: i dettagli e le info dall’Amministrazione Comunale.

Info e dettagli

“DA LUNEDÌ 13 MAGGIO H.22.00 CHIUSURA VIA ARTENA PER LAVORI

Con un’ordinanza del comandante della polizia locale, da lunedì 13 maggio alle ore 22 viene chiusa la via Artena, dall’ intersezione con Viale XI Settembre fino all’intersezione con Via Mameli, per tutte le notti necessarie a completare la realizzazione dall’ampliamento e edella messa in sicurezza in località “la Cave”.

Il traffico, sia veicolare che pedonale, verrà interrotto tutte le notti dalle ore 22.00 alle ore 6, fino al termine dei lavori. È fatto obbligo a tutti di osservare e rispettare l’ordinanza.

Il traffico veicolare sarà deviato su strade limitrofe.

NB È garantito il passaggio ai mezzi di soccorso”, è quanto riportato tramite post Facebook dall’Amministrazione Comunale di Valmontone.

