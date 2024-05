Fiuggi. Cercano di sfuggire ad un controllo: arrestati due giovani per droga

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 22enne ed un 19enne, entrambi residenti a Vico nel Lazio (FR).

La vicenda

I due, già noti ai Carabinieri, sono stati notati a bordo della propria autovettura, aggirarsi per le strade di Fiuggi (FR) ma, gli stessi, alla vista dei militari, hanno tentato di allontanarsi frettolosamente cercando di eludere l’eventuale controllo.

I militari, insospettiti da tale condotta, hanno deciso di controllarli e, successivamente, di eseguire una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno trovato gr. 81 di “hashish”, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e vario materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

In relazione a quanto rinvenuto, i due giovani sono stati dichiarati in arresto ed a seguito di giudizio per “direttissima”, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti e, contestualmente, ha disposto la loro remissione in libertà.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza