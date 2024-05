A1, chiusa per una notte la stazione di Valmontone: ecco quando

Chiusa per una notte la stazione di Valmontone. A comunicarlo è direttamente il portale di autostrade attraverso una nota ufficiale.

A1, chiusa per una notte la stazione di Valmontone: i motivi

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Valmontone, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

Le uscite alternative

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.