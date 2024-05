Roma, furti nelle scuole: saccheggiato per 40mila euro un liceo del VI Municipio.

Le dichiarazioni del Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma e Consigliere Delegato Scuole Città metropolitana Roma.

Le dichiarazioni

“Per ogni passo avanti che facciamo qualcuno pensa di farne cento indietro. Devo esprimere la mia più sincera solidarietà alla dirigente scolastica del liceo scientifico Edoardo Amaldi, prof.ssa Maria Rosaria Autiero, a tutto il corpo docente e scolastico e agli studenti per l’infame furto che questa notte hanno subito. I ladri hanno saccheggiato il liceo per circa 40mila euro di attrezzatura tra strumenti musicali, fotografici e cinematografici. In una notte è stato spazzato via tutto.

I ragazzi avevano lavorato tutto l’anno per preparare un saggio previsto per giugno, meno di un mese. Ora non hanno più nulla. Quando anche le scuole vengono violate, la mancanza di rispetto per le Istituzioni e lo Stato è completa. Ma non sono qui a scagliarmi contro ignoti, a cui auguro che i proventi del saccheggio vengano spesi in medicine. No, come Presidente di questa comunità cittadina voglio che il nostro tessuto sociale si unisca attorno a questa storia.

Il Municipio VI delle Torri intende perciò lanciare una campagna solidale di raccolta fondi per permettere al liceo Amaldi di riacquistare il materiale necessario, così che a giugno i ragazzi possano mettere in scena ciò che durante l’anno avevano preparato con tanto sacrificio. La raccolta fondi è rivolta a tutto il tessuto sociale, coinvolgendo tanto le realtà imprenditoriali e commerciali che le realtà istituzionali, a partire da Comune e Regione, persino Ministeri. Tutti insieme, se uniti, possiamo dare una risposta in tempi rapidissimi, raccogliendoci attorno a una delle eccellenze del nostro territorio”.

Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

“Il furto subito dal liceo scientifico Edoardo Amaldi di Roma non solo ha privato gli studenti di strumenti musicali, fotografici e cinematografici per un valore di circa 40 mila euro, ma rappresenta anche uno sfregio verso tutta la comunità territoriale del VI municipio.La Città metropolitana di Roma condanna questo vile reato compiuto.

Alla dirigente scolastica e a tutti gli studenti esprimo la mia vicinanza in questo momento di sconforto e fin da subito sono a disposizione per ogni iniziativa che la scuola deciderà di intraprendere”

Daniele Parrucci. Consigliere Delegato Scuole Città metropolitana Roma

Foto di repertorio