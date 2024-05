Monte San Giovanni Campano, 54enne dai domiciliari al carcere

Un 54enne residente in Monte San Giovanni Campano, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Monte San Giovanni Campano, in ottemperanza ad un provvedimento esecutivo per la carcerazione, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari già in atto, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.

L’intervento dei Carabinieri

L’ordinanza restrittiva trae origine dal reato commesso nel 2023 per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” (art. 73 del D.P.R. 309/90 c.p.) e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove continuerà a scontare la pena inflittagli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.