Tragedia senza fine in provincia di Bergamo: Giada, una bimba di 8 anni la cui famiglia è originaria della provincia di Frosinone, è morta in seguito ad un terribile incidente.

Tragico incidente in provincia di Bergamo, nella notte tra lunedì e martedì: muore bimba originaria di Terelle (FR)

Stando a quanto riportato dall’Ansa il sinistro, che ha visto coinvolte due vetture, si è verificato nella notte tra lunedì e martedì: per la piccola, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il fratellino di 9 anni avrebbe riportato la frattura del femore; feriti altre tre adulti, di cui due in modo grave.

Sul posto le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale di Terelle, in provincia di Frosinone

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e tutta la Comunità di Terelle si stringono attorno alla famiglia Paolella per la tragedia che l’ha colpita.

Con il dolore nel cuore apprendiamo la triste e drammatica notizia: lo sgomento e lo smarrimento è tanto.

Difficile accettare una realtà così crudele e incomprensibile.

Solo qualche mese fa era con noi la piccola Giada a festeggiare l’unione d’amore degli zii Benedetto e Cinzia.

L’intera comunità, sconvolta, si unisce al dolore di mamma Laura, papà Roberto e nonna Elisabetta ed esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie…

Pur rimanendo nella tristezza più profonda esprimiamo le nostre più sentite condoglianze“, è il messaggio di cordoglio pubblicato dall’Amministrazione comunale di Terelle sulla propria pagina Facebook.

Foto di repertorio