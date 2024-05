Roma, cerimonia di apertura della “RACE FOR THE CURE”

Giovedì 09 maggio 2024 alle ore 12.00 a Roma, presso il Circo Massimo, all’interno del “Villaggio della salute” è avvenuta la Cerimonia di apertura della “RACE FOR THE CURE” la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo.

La manifestazione che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, vedrà la partecipazione di tutte le Istituzioni Pubbliche ed in particolare del CNVVF, rappresentato dal Comando di Roma, dall’ANVVF e dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse. Per tale evento, è stato allestimento un percorso sulla sicurezza dedicato ai bambini delle scuole primarie.

Presente oggi alla cerimonia di apertura il Comandante Ing. De Acutis, la Dirigente Vicaria Cristini e il Prof. Occhipinti in rappresentanza alle Fiamme Rosse.

Il termine dell’evento verrà celebrato domenica 12 maggio ore 10.00, con la tradizionale maratona.