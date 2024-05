Entra in un appartamento per mettere a segno un furto ma…si addormenta: la buffa vicenda da Roma.

Roma. Ladro entra in casa ma…si addormenta. La vicenda

Il ladro, un ragazzo di 19 anni, era entrato in un appartamento in zona Celio per mettere a segno un furto. Dopo aver riempito uno zaino con una refurtiva dal valore di 4mila euro, il giovane si è addormentato e così lo hanno ritrovato i proprietari una volta rientrati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il ladro.

L’arresto è stato convalidato nella mattinata di ieri, 6 maggio 2024: il giudice ha disposto per il giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.

Fonte: Adnkronos

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio