Colleferro in lutto per la morte di Mauro Galassi, 76 anni, deceduto ieri, 5 maggio 2024, a causa di un brutto male.

Impegnato sia nella Polizia di Stato che nella Croce Rossa, la scomparsa del signor Galassi ha provocato un grande vuoto nella comunità colleferrina: riportiamo il ricordo e il messaggio di cordoglio del sindaco, Pierluigi Sanna.

Lutto a Colleferro: addio a Mauro Galassi

Il Sindaco: “Ciao Mauro, sei stato un esempio per noi giovani!”

“La scomparsa di Mauro Galassi ci addolora profondamente, come comunità.

Con il Presidente Galassi scompare un uomo perbene, educato, sempre gentile e sorridente, generoso e serio.

Nessuno potrà dimenticare il suo impegno sia nella Polizia di Stato sia nella Croce Rossa per come, nei decenni, ha portato avanti i suoi compiti con alto senso del dovere e sincero amore per la democrazia e per il mondo del volontariato.

Ciao Mauro, sei stato un esempio per noi giovani!“, così il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, in un post su Facebook.

I funerali si svolgeranno domani, alle 15:00, presso la Chiesa di Santa Barbara.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari del signor Galassi.

Foto di repertorio