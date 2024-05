Dal primo maggio la città di Velletri ha iniziato le celebrazioni per la Festa della Madonna delle Grazie. Dopo il Triduo di preparazione, dell’1, 2 e 3, nella mattina di sabato 4 c’è stata la solenne esposizione dell’immagine della Madonna e la Santa Messa, presieduta dal Vescovo S. Ecc.za Mons. Stefano Russo, presso la Cattedrale di San Clemente.

Velletri, festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: il sindaco Cascella alla Processione dei Ceri

In serata c’è stata la solenne Processione dei Ceri in onore della Madonna, alla sua 411° edizione, partita da piazza Caduti sul Lavoro e terminata con la Reposizione della Sacra Immagine presso la medesima Cattedrale. Hanno preso parte alla Processione il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, diversi componenti della Giunta e del consiglio Comunale, nonché la Confraternita della Madonna delle Grazie Velletri e molti cittadini.

“Il mese mariano è iniziato, come di consueto, con i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Questo è un anno importante perché la città si avvicina al titolo di Civitas Mariae. Domenica 12 maggio ci sarà anche l’arrivo della Madonna di Fatima, presso il Palabandinelli. Un avvenimento significativo, vista la nostra antica tradizione del culto mariano, non solo come atto di fede, ma come sentimento diffuso della nostra cultura e tradizione”, ha commentato il Sindaco, Ascanio Cascella.

Nella giornata di domenica è prevista la tradizionale Fiera delle Merci e il Solenne Pontificale presieduto da S.Ecc.za Card. Francis Arinze.