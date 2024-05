Colleferro, paura nella notte: a fuoco dei camion parcheggiati in un deposito

Tanta paura nella notte a Colleferro, zona IV Km. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, dei camion hanno preso fuoco.

A fuoco dei camion nella notte: aperta un’indagine

Prima il forte boato che ha fatto tremare i vetri di casa e poi una colonna di fumo altissimo con le fiamme ben visibili anche a diversi metri di distanza. È l’epilogo di quello che è accaduto ieri sera, nella zona del IV Km, situato tra Artena e Colleferro.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, in un deposito non lontano da via Latina, a Colleferro, per cause ancora da accertare, dei camion avrebbero preso fuoco e sarebbero andati completamente distrutti. Sul posto sono subito intervenuti i vigli del fuoco di Colleferro, di Palestrina, e gli uomini di Roma con l’aiuto di un autobotte.

Restano da capire i motivi legati all’incendio, fatto sta che la Polizia sta indagando sul caso.