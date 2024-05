La sala operativa del comando di roma ha inviato alle ore 17:00 circa di oggi, 3 maggio, in via della stazione di Pavona la Squadra 22/A di Pomezia per un incidente stradale.

Intervengono i Vigili del Fuoco a Pavona: necessario l’intervento dell’eliambulanza

Un motociclista, forse a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo della propria moto cadendo all’interno del canale di scolo delle acque che costeggiava la strada.

Il personale VF, appena giunto sul posto, ha tratto in salvo la persona recuperandola e affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario. L’uomo è stato elitrasportato presso l’ospedale di zona. Sul posto le forze dell’ordine.