Dalle ore 11:00 circa di oggi, 2 maggio 2024, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con una squadra, un’autoscala e un’autogrù in Via Latina incrocio con Via Cameria, per un albero pericolante di grosse dimensioni adagiato su un palazzo.

Roma, albero pericolante su un palazzo: intervento in corso dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta, in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sono tuttora in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

Funzionario VVF di servizio e Polizia Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.