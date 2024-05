Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale.

Roma. Continui furti e borseggi nel centro storico: 13 arresti. Gli interventi dei Carabinieri

Le mirate attività dei Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 13 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato. In Piazza di Spagna, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 64enne peruviano e un 35enne di Cuba, già noti alle forze dell’ordine, bloccati in flagranza, all’interno di un ristorante, nel tentativo di asportare uno zaino ad una turista francese.

Gli stessi Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno anche arrestato due cittadini algerini, senza fissa dimora, sorpresi a rubare la borsa griffata a una turista turca, del valore di 1.500 euro, che aveva momentaneamente poggiato di fianco perché intenta a fotografare la Fontana di Trevi.

All’interno di un esercizio commerciale nella stazione ferroviaria Termini, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un uomo e una donna di origini cubane, di 27 e 28 anni, sorpresi subito dopo essersi impossessati di alcuni capi di abbigliamento del valore di oltre 350 euro, a cui avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

Sulla linea A della metropolitana, invece, alla fermata “Spagna”, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato due cittadini di origini cubane, senza fissa dimora e con precedenti, bloccati subito dopo essersi impossessati dello smartphone di un passeggero americano che lo custodiva nella tasca del giubbotto.

Alla fermata Termini, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno sorpreso una nomade 14enne, subito dopo essersi impossessata del portafogli di un passeggero polacco. Nei pressi dell’autostazione dei bus, in largo Guido Mazzoni, i Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana hanno arrestato in flagranza una donna di origini bosniache, con precedenti, subito dopo aver asportato un bagaglio prelevato da un bus diretto a Catanzaro, poco prima della partenza.

Sempre sulla linea A della metropolitana, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato due cittadini romeni di 26 e 29 anni, sorpresi mentre asportavano uno smartphone ad un passeggero.

In via Leone XIII, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino italiano di 57 anni, con precedenti, sorpreso nel tentativo di aprire con delle forbici la portiera di un’autovettura in sosta.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.