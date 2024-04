Tragedia a Roma nella mattinata di oggi, 29 aprile 2024: un turista statunitense è morto dopo aver accusato in malore mentre stava camminando in strada.

Tragedia questa mattina a Roma, accusa un malore in strada: morto un turista di 77 anni

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un turista di 77 anni è deceduto in via Labicana. La tragedia si è consumata intorno alle 10:00 di questa mattina: l’uomo si trovava in vacanza con la propria famiglia nella Capitale.

A notare l’uomo è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale: il 77enne si trovava all’altezza dello spartitraffico.

Gli agenti hanno immediatamente provveduto ad allertare il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

