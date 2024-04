Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio “alto impatto”, nelle aree di La Storta e Casalotti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere.

La Storta e Casalotti, sequestrate armi e droga: i controlli effettuati dai Carabinieri nella serata di ieri

Nel corso delle mirate verifiche i Carabinieri hanno identificato 102 persone, tra cui 6 sono state denunciate a piede libero per reati a vario titolo, eseguito verifiche su 66 veicoli, ispezionato 4 esercizi commerciali e sequestrato armi e droga.

Nello specifico, I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un minorenne, studente, trovato in possesso di circa 90 g di hashish, già suddivisi in 26 dosi nonché 160 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Inoltre, i militari, durante i previsti controlli dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, hanno denunciato due cittadini italiani: uno non era presente all’interno della propria abitazione, l’altro, invece, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Durante un predisposto posto di controllo in via di Boccea all’incrocio di via Casal del Marmo, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo un uomo.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, a seguito di un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di una katana, un tirapugni con coltello a scomparsa, un bastone telescopico, una fionda e 140 biglie in ceramica, pertanto, per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti offendere e le armi sono state sequestrate.

Le ulteriori verifiche alla circolazione stradale, hanno permesso di riscontrare infrazioni anche al codice della strada, poiché un uomo alla guida della propria autovettura, zigzagava lungo via Cassia. Prontamente fermato e identificato, dai militari, sebbene in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Ragion per cui, per questo motivo, i Carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato l’auto.

Infine, cinque cittadini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura, per il possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti destinata ad uso personale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.