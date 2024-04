Tanta paura nel pomeriggio di ieri, 27 aprile 2024, a Fonte Nuova, alle porte di Roma: una bambina di due anni è stata morsa da un cane e trasportata con l’eliambulanza a Roma.

Paura a Fonte Nuova nel pomeriggio di ieri: bimba di due anni morsa da un cane. Interviene l’eliambulanza

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, la bimba stava giocando nel giardino di una casa dove era ospite quando è stata morsa da un cane meticcio, di taglia media.

Immediatamente soccorsa, la piccola è stata trasportata in eliambulanza presso il policlinico Gemelli. La bimba non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato ferite alla testa e ad un braccio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto.

