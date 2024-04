Nella mattinata del 24 aprile scorso, i Carabinieri del Raggrupamento Investigazioni Scientifiche di Roma hanno tenuto una conferenza ad oltre 400 studenti dell’ITIS S. Cannizzaro di Colleferro, organizzata in collaborazione con il locale Comando Compagnia e il Dirigente Scolastico nell’ambito della “Settimana della Scienza”.

Il Ris sale in cattedra al Cannizzaro di Colleferro

L’incontro tenuto dal Comandante della Sezione Informatica del Reparto Tecnologie Informatiche e da un Ispettore specializzato della Sezione Intervento Operativo del Ra. C.I.S ha riguardato il tema delle “frodi informatiche” e della “scena del crimine”.

La conferenza ha sensibilizzato i ragazzi sui reati informatici e sui pericoli che ne conseguono, soprattutto su quelli che coinvolgono direttamente i minori.

L’occasione è stara propizia per sottolineare come anche in un ambiente virtuale sia necessario seguire le regole del mondo reale, invitando cosi gli studenti ad un utilizzo responsabile della tecnologia e di internet.