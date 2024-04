Ha dovuto dire addio all’attività abusiva di meccanico, che era stata improvvisata in un locale Ater destinato a sala condominiale, in zona Laurentina, l’uomo di 56 anni, scoperto e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur.

Laurentina, meccanico abusivo occupa locale Ater: denunciato un uomo di 56 anni. L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti hanno posto sotto sequestro l’area e tutto il materiale trovato all’interno del locale, adibito illegalmente ad officina: trattasi di rifiuti speciali quali parti di motore, olii esausti, pneumatici, pezzi di ricambio e parti di veicoli da rottamare, oltreché strumenti da lavoro.

Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva e per violazione delle normative ambientali sul corretto smaltimento dei rifiuti, nei confronti del 56enne sono state elevate sanzioni per circa 5mila euro per all’attività non autorizzata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.