Sono oltre 200 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati, a partire dall’alba di questa mattina, nelle operazioni di censimento su 287 appartamenti ATER in via di Donna Olimpia.

Roma, controlli in oltre 200 alloggi ATER: 39 persone denunciate per occupazione abusiva

Gli operanti hanno verificato le presenze in ciascun alloggio, con accertamenti mirati sulla regolarità degli assegnatari e su possibili illeciti in essere. Al momento sono 39 le persone denunciate per occupazione abusiva, mentre 174 sono gli abitanti risultati regolari e 9 gli appartamenti trovati vuoti.

Alcune denunce sono scattate anche per occupazioni illecite di due locali commerciali, mentre un uomo, di 34 anni è stato fermato, dopo che, alla vista degli operanti, aveva tentato la fuga gettando un involucro a terra, ma lo stesso è stato subito bloccato dagli agenti e la sostanza, una volta recuperata ed esaminata, è stata posta sotto sequestro.

Uno degli alloggi occupati senza titolo, è stato già recuperato e riconsegnato all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica.

Accertati inoltre diversi allacci abusivi alla rete elettrica, su cui sono in corso ulteriori indagini.

Presenti sul posto anche alcune unità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

