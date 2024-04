Al fine di prevenire e contrastare attivamente fenomeni di criminalità urbana e disagio sociale nel territorio ciociaro, il Questore di Frosinone, dr. Domenico Condello ha disposto nei confronti di un quindicenne di Anagni l’applicazione del provvedimento DACUR (Divieto di Accesso alle aree Urbane a Rischio).

Anagni, aggredisce con un pugno un coetaneo: DACUR per un 15enne. Tutti i dettagli sulla vicenda

Il provvedimento è stato emesso dopo un’attenta istruttoria della Divisione Anticrimine, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni (Fr), dalla quale risultava che l’adolescente aveva partecipato nel mese di marzo ad una rissa tra un gruppo di giovani nei pressi dei locali commerciali di un bar e all’interno di una sala giochi della città dei Papi.

Grazie alle dichiarazioni rese da alcuni presenti, è stato possibile ricostruire l’intera vicenda e accertare che il giovane si era reso responsabile di un’aggressione fisica nei confronti di un coetaneo, colpito alla nuca con un pugno, perché intervenuto a sedare la lite in corso tra lo stesso e un altro minore.

A seguito di tale azione violenta, la persona offesa è caduta a terra perdendo gli occhiali da vista, per la cui restituzione l’aggressore aveva richiesto in cambio la somma di 50 euro, che non è stata consegnata. Per il giovane è scattata, invece, la denuncia.

In considerazione che la gravità della condotta tenuta dal quindicenne ha costituito un concreto pericolo per l’ordine e la tranquillità pubblica, il Questore di Frosinone ha ritenuto necessario procedere all’emissione del provvedimento inibitorio, volto a neutralizzare la reiterazione di analoghe condotte lesive, anche in relazione alla percezione di insicurezza ed allarme sociale ingenerata sulla collettività locale.

Tale provvedimento dispone per il giovane di Anagni il divieto di accesso per un anno ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi nel comune di Anagni.

Queste azioni rappresentano un intervento diretto e concreto per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico, evidenziando l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare la criminalità e garantire un ambiente sicuro per i cittadini.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.