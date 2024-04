La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato alle 9:40 di oggi, 23 aprile 2024, la Squadra 1/A il CRRC, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale, per delle esalazioni all’interno di un albergo in via Rasella.

Paura a Roma, esalazioni in albergo: cinque persone in ospedale

I Vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno constatato che le esalazioni erano riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della della Spa, al piano inferiore dell’albergo.

Sono state fatte evacuare tutte le persone all’interno della struttura, al fine di permettere un più accurato controllo. Cinque persone, intossicate dai vapori, sono state inoltre affidate alle cure del personale sanitario del 118, per il trasporto all’ospedale. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

Sul posto le forze dell’ordine e la polizia di Roma capitale.