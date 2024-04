Concorso ATAC Roma 2024: lavoro per Autisti – requisiti, selezione e graduatoria

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato recentemente pubblicato il bando di concorso ATAC Roma 2024 per autisti, un’occasione imperdibile per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel trasporto pubblico locale. Questo concorso mira a formare un pool di talenti dal quale ATAC S.p.A. attingerà per gli inserimenti di Operatori di Esercizio nel prossimo biennio.

Requisiti e modalità di partecipazione Per accedere al processo selettivo, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti minimi, tra cui possedere una licenza media, una patente di guida di categoria D e il CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente). La candidatura può essere presentata online entro il 30 aprile 2024. Tipologie contrattuali e precisazioni Le assunzioni avverranno attraverso contratti di apprendistato professionalizzante o contratti a tempo determinato, a seconda delle esigenze aziendali. È importante notare che ATAC darà priorità ai candidati inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante e riserva posti per candidati appartenenti alle categorie protette. Procedura selettiva Il processo di selezione è articolato in diverse fasi, che includono screening delle candidature, test psicoattitudinali e colloqui. I candidati dovranno superare con successo ogni fase per progredire nella selezione. Graduatoria e assunzioni La graduatoria finale di merito sarà basata sul punteggio ottenuto durante il colloquio, con l’aggiunta dei punteggi preferenziali. Le assunzioni avverranno durante il periodo di validità della graduatoria, con priorità per i candidati con contratto di apprendistato professionalizzante. Come presentare la domanda Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online entro il 30 aprile 2024, attraverso la piattaforma dedicata sul sito web di ATAC. È essenziale allegare tutti i documenti richiesti, tra cui curriculum vitae, diploma di scuola secondaria, e patente di guida. LEGGI ANCHE Concorso per Addetti all’Ufficio per il processo: 3.946 posti disponibili Comunicazioni e ulteriori informazioni Tutte le comunicazioni relative alle fasi dell’iter selettivo saranno pubblicate sul sito web dell’ATAC, nella sezione “Lavora con Noi”. È consigliabile consultare regolarmente il sito per aggiornamenti e il BANDO UFFICIALE per informazioni aggiuntive. Conclusioni Il concorso ATAC Roma 2024 rappresenta un’opportunità unica per coloro che aspirano a una carriera nel trasporto pubblico locale. Con requisiti chiari e un processo selettivo trasparente, ATAC offre un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante per i suoi dipendenti.