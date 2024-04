Sabaudia, concorso per istruttori di polizia locale: le info

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Comune di Sabaudia (località in provincia di Latina) ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato (stagionale) di 6 istruttori di polizia locale per attività di prevenzione e repressione delle infrazioni ed elaborazione di dati e relazioni di carattere tecnico-giuridico.

I principali requisiti sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;

assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi;

patente B per la conduzione dei veicoli in dotazione.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 3 maggio attraverso il portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it). Per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDas (Electronic IDentification Authentication and Signature).

Per leggere il testo integrale del bando con i riferimenti per inviare subito la candidatura clicca qui.