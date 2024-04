Roma, in fiamme alcuni materiali di risulta: sul posto i Vigili del Fuoco

Dalle ore 13.00 circa di oggi, 18 aprile,i Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio di materiali di risulta in Via Collatina Vecchia, intersezione con Via Palmiro Togliatti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto 2 Autobotti e l’APS 10A di La Rustica, oltre ai mezzi movimento terra (GOS).

L’incendio, a causa delle differenti tipologie di materiali coinvolti ha sviluppato molto fumo causando forti disagi ai residenti.

Non ci sono persone coinvolte.

Potrebbero seguire aggiornamenti.