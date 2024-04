Identificate dalla Polizia di Stato e denunciate alla Magistratura 32 persone per i disordini avvenuti alla Sapienza nei giorni scorsi.

Il 25 marzo scorso, circa 60 aderenti ai movimenti studenteschi Cambiare Rotta, Fronte della Gioventù Comunista, Coordinamento Collettivi Sapienza e ZAUM hanno occupato, fino al giorno successivo, l’aula magna del rettorato dell’università la Sapienza.

Il 26 marzo, altri studenti, nel tentativo di raggiungere gli occupanti, non hanno esitato a scagliarsi con violenza contro le forze dell’ordine che presidiavano l’ingresso del rettorato, cagionando peraltro il ferimento di un agente di polizia.

In seguito ad articolata attività di indagine la Digos ha deferito all’autorità giudiziaria 32 persone, tra cui 2 minorenni, delle quali 28 per invasione di terreni ed edifici in concorso, 6 per resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso e 1 per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale in concorso.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.