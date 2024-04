Sarà inserita all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, che prevedrà la sottoscrizione di una nuova convenzione, con Velletri Servizi Spa, che darà l’avvio all’iter per l’attivazione del servizio notturno con presenza del farmacista sette giorni su sette, presso una delle farmacie comunali.

Velletri, farmacia notturna: cittadini mai più fuori Comune

Già rimodulato l’affidamento della gestione delle farmacie comunali alla Velletri Servizi Spa che, gestisce quattro farmacie comunali distribuite in maniera capillare sul territorio, con l’obiettivo di fornire al cittadino un servizio di qualità.

Questa ulteriore convenzione costituisce anche una manifestazione di apprezzamento della Società in house, che si sta cercando di valorizzare ulteriormente nonostante le false informazioni circolate negli ultimi mesi circa volontà dell’Amministrazione di chiudere suddetta società.

“Dopo mesi di lavoro e l’individuazione delle risorse indispensabili per avviare un servizio fondamentale per la città, finalmente i cittadini non saranno più costretti a doversi rivolgere fuori comune in caso di necessità. È stata già attivata la procedura di evidenza pubblica per l’assunzione dei farmacisti necessari”, ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.