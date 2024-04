I Carabinieri della Stazione di Cassino (FR) hanno arrestato un 26enne residente nella Capitale, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza ad un’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.

Cassino, vìola le prescrizioni: in carcere 26enne di Roma. Ecco i dettagli

Il giovane, che era già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali nella Città di Cassino, derivante dalle sentenze di condanna per rapina e furto con strappo, reati commessi a Roma nel 2021, è stato raggiunto dall’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria a seguito di gravi violazioni delle prescrizioni accertate dai militari della Stazione Carabinieri della Città Martire.

Al termine delle formalità di rito, il condannato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino per proseguire l’espiazione della pena fino al 2027.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità sia per assicurare l’esecuzione delle misure disposte nel corso dei processi già conclusi con sentenza di condanna.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.