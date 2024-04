Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a Guidonia Montecelio, denunciando sei persone per furto di energia elettrica.

Guidonia, furto di energia elettrica: sei denunciati. I dettagli sui controlli

Il vasto servizio è stato eseguito a Guidonia Montecelio in località Pichini, dove mirati controlli sono stati svolti con l’ausilio di personale verificatore dell’Enel S.p.A. di Tivoli, all’interno di un comprensorio confiscato alla criminalità organizzata, di cui numerose abitazioni sono occupate abusivamente.

I controlli hanno consentito di scoprire il furto di energia elettrica da parte di sei soggetti occupanti abusivamente gli alloggi, tramite allaccio diretto alla rete pubblica con cavi sotterranei. Per eludere le verifiche, i ladri di elettricità avevano comunque stipulato regolari contratti di fornitura, pagando tuttavia solo le spese fisse, dal momento che il consumo di energia risultava nullo. Le sei persone sono state quindi denunciate all’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.