Oipa, stop dal Campidoglio al rodeo con monta di tori a Roma

Il rodeo con monta di tori a Roma in violazione del Regolamento comunale sulla tutela degli animali non ci sarà. Ieri l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) aveva inviato a Roma Capitale istanza di annullamento, arrivato poi nella serata di ieri.

Il comunicato stampa dell’Oipa

L’evento, in programma nell’ambito del “Festival del mondo” che si svolgerà nei prossimi giorni alla Nuova Fiera di Roma, ha avuto il “niet” dell’assessore capitolino alla Cultura, Michele Gotor, spiega l’associazione, anche a seguito delle proteste giunte in Campidoglio dai cittadini.

«Ringraziamo l’assessore per avere infine annullato un’esibizione in evidente violazione dell’articolo 16 del Regolamento che vieta su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o d’intrattenimento, pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che contempli l’utilizzo di animali», dichiara l’Oipa. «Ci auguriamo che d’ora in poi eventi simili non siano più proposti e che gli uffici preposti evitino a monte di concedere autorizzazioni poco oculate. Ci chiediamo come abbiano potuto gli organizzatori pubblicizzare ampiamente il rodeo con i tori, vantato come il primo a Roma, senza averne l’autorizzazione».

Foto di repertorio