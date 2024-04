Trussardi: si cerca sales advisor anche per l’outlet Valmontone

Come viene riportato da Lavoro Facile, Il Gruppo Miroglio, tra i principali nell’abbigliamento, nella logistica integrata e nel supply chain, ha rilevato il marchio Trussardi, compresa una rete dei 15 punti vendita dislocati nelle più importanti città italiane.

I dettagli

Con questa operazione l’azienda, con sede ad Alba in provincia di Cuneo, rafforza la presenza nel mondo della moda lifestyle.

Detto questo, c’è da sottolineare che la società è alla ricerca di più di 100 figure tra le quali sales advisor (esperienza, buone capacità comunicative, orientamento al risultato) per il punto vendita dell’outlet di VALMONTONE, alle porte di Roma.

Molte risorse servono per il quartiere generale di ALBA: amministrativi, business analyst, design manager, e-commerce store manager, fashion designer, head of product & design, hr administration specialist, logistic project manager, modella/indossatrice, merchandising, operatore di macchina da stampa rotocalco, performance marketing specialist, project manager, sales advisor e strategist & transformation director.

Di sales advisor c’è bisogno anche a: ARESE, ASTI, BASSANO DEL GRAPPA, BRESCIA, BOLZANO, BUSTO ARSIZIO, BOLOGNA, CAMPI BISENZIO, CANTÙ, CASTEL GUELFO, CREMONA, CURNO, ERBUSCO, GRUGLIASCO, LA SPEZIA, LEGNANO, MACERATA, MILANO, MODENA, MONDOVÌ, MONZA E BRIANZA, NOVARA, PALERMO, PISA, PORDENONE, SALERNO, SAN DONÀ DI PIAVE, SESTO SAN GIOVANNI, SORRENTO, PAVIA, THIENE, TRENTO, UDINE, VADO LIGURE, VARESE, VERCELLI, VENEZIA, VICENZA e VIGNATE.

Infine, store manager per le sedi di: AREZZO, ASTI, BARBERINO DI MUGELLO, BERGAMO, CASTEL GUELFO, LA SPEZIA, MILANO, MODENA, MONDOVÌ, PALERMO, PAVIA, VARESE, VICENZA e UDINE.

Come inviare il Cv

Contratto a tempo indeterminato, determinato, di tirocinio. Per maggiori dettagli sulle posizioni aperte e invio candidature clicca qui.