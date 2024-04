Nella mattina di domenica 14 aprile dalle ore 10:30 alle ore 13:00 Rete ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS, effettuerà importanti lavori di manutenzione straordinaria sui binari di Roma Ostiense finalizzati a garantire la corretta tenuta dell’infrastruttura ferroviaria in previsione della stagione estiva.

Roma, modifiche alla circolazione per interventi di manutenzione a Ostiense: i dettagli

Tali interventi rientrano in un ampio programma di RFI per migliorare ed ammodernare l’infrastruttura ferroviaria del nodo di Roma e proseguiranno in alcuni fine settimana dei mesi di aprile, maggio e giugno.

I lavori, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria, possono essere eseguiti solo al raggiungimento di determinate temperature, per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l’intervento.

Tali interventi, del valore di circa 1,3 milioni euro, vedranno impegnati nell’intero trimestre 200 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione ferroviaria sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma–Cesano-Viterbo, FL5 Roma–Civitavecchia e il Leonardo Express – nella fascia oraria indicata – subirà modifiche.

Foto di repertorio