Alle 19:15 di ieri i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi, sono intervenuti a Serrone per il soccorso ad un uomo di 70 anni, cardiopatico, colto da un malore in alta montagna mentre era alla ricerca di asparagi in zona impervia.

Serrone, ha un malore in alta montagna: paura per un 70enne

L’uomo è stato ritrovato alle ore 20:20 dai vigili del fuoco ed è stato subito affidato alle cure mediche dei sanitari del 118.

Dopo le prime cure mediche, l’uomo è stato trasportato a valle con telo porta feriti con la collaborazione del personale del 118.

Difficile il trasporto a valle a causa del poco spazio tra le rocce e della robustezza del ferito.

Giunti in terreno non impervio, ai soccorritori si sono aggiunti alcuni cittadini presenti in un’attività commerciale in via S. Quirico.

L’intervento è terminato alle ore 21:17.