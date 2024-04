Appena dopo le ore 14:00 di oggi, 12 aprile 2024, a Ciampino in via Lucrezia Romana un incendio ha interessato tre autovetture, distruggendone due, coinvolgendo un vicino canneto, il tutto prospicente alle abitazioni.

Incendio a Ciampino oggi, i dettagli

La Polizia Locale di Ciampino è intervenuta in pochi minuti, unitamente ai militari della Tenenza, per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto presente il Comandante della Tenenza di Ciampino, Antonio Blaconà, appena promosso al grado di Capitano dell’Arma dei Carabinieri, unitamente ai Vice Commissari di Polizia Locale Marcello Pezzi e Alessandro Fortuna.

Dai primi accertamenti esperiti, l’incendio si è sviluppato a seguito di un corto circuito che ha interessato il palo della media-tensione dell’energia elettrica presente. A seguito di ciò, le scintille si sono propagate alla parte sottostante costituita da un canneto, innescando l’incendio.

Al momento ancora in corso le relative attività di messa in sicurezza.