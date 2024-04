Grave incidente sul lavoro a Velletri: ferito un operaio

Grave incidente sul lavoro a Velletri nella mattinata di oggi, 9 aprile 2024: ferito un operaio, necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Incidente sul lavoro a Velletri questa mattina: ecco cosa è successo

Stando a quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, un operaio è rimasto gravemente ferito mentre lavorava presso un’azienda di tessuti.

L’uomo sarebbe rimasto incastrato con una mano in un macchinario, subendo lesioni. Soccorso con l’eliambulanza, al momento l’operaio non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul posto i Carabinieri della locale stazione, con il personale Spresal Asl Rm6: accertamenti in corso sull’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio