L’Amministrazione comunale di Velletri mossa dalla volontà di tutelare e promuovere il benessere degli animali, ha previsto e organizzato due giornate di microchippatura gratuita, rivolta ai cittadini residenti nel comune di Velletri e preferibilmente ad animali di razza meticcia, presso la struttura del Canile comunale nelle giornate del 13 e 20 aprile 2024, dalle ore 9 alle ore 12.

I dettagli

L’iniziativa, realizzata anche grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Servizio Veterinario della Asl Rm6 e il Canile comunale, si inserisce nell’ambito delle politiche attive volte alla prevenzione del randagismo e dell’abbandono degli animali.

“L’Amministrazione intende offrire un servizio importante per consentire ai proprietari dei cani di accedere alla microchippatura in maniera gratuita, in modo da salvaguardare i nostri amici a quattro zampe permettendone la registrazione, necessaria in caso di smarrimento”, ha commentato il Vicesindaco, nonché Assessore ai Diritti degli Animali, Chiara Ercoli.