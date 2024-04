Roma, fiamme sul tetto di un tram: paura per una decina di passeggeri

Alle ore 22:30 circa di ieri sera, 7 aprile 2024, la Squadra VVF 7/A del distaccamento di Ostiense, con il supporto del Carro Sollevamenti, è intervenuta in Via Marmorata incrocio Via Luigi Vanvitelli, per un principio di incendio al motore del compressore dell’aria dei servizi del tram 9201 della linea 3.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nello stesso momento sul convoglio c’erano una decina di passeggeri, che il conducente ha fatto prontamente scendere. Non ci sono stati feriti.

La nota stampa dell’Atac

Nella tarda serata di ieri, domenica 7 maggio, intorno alle 23, i vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere un principio di incendio che si era sviluppato sul tetto di un tram della linea 3 in servizio lungo via Marmorata.

Alle 23.30 il servizio è ripreso regolarmente. Il tram è stato portato in deposito.

ATAC sta approfondendo le cause che hanno favorito l’innesco: da una prima ricostruzione l’evento potrebbe essere stato determinato da un deposito di foglie secche sul tetto del tram venuto a contatto con le resistenze di trazione.

Il mezzo non ha subito danni significativi e tornerà in servizio al termine degli accertamenti di rito.

