Valmontone, brutto incidente stradale per l’ex presidente del Coni Petrucci. Ferita anche la moglie

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Valmontone: tanta paura per l’ex presidente del Coni, Gianni Petrucci, e sua moglie.

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, il sinistro sarebbe avvenuto in zona Colle Pereto: per cause ancora da accertare l’auto sarebbe uscita fuori strada, finendo in un dirupo.

L’ex Presidente del Coni è stato trasportato quindi con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo; la moglie al Policlinico Tor Vergata.

Secondo quanto si apprende sempre dall’Ansa, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della locale stazione di Valmontone.

