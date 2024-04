Lente d’ingrandimento su Latina: ecco il bilancio

Questura di Latina, nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile 2024, ancora una volta ha coordinato un servizio straordinario interforze e interdisciplinare finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali in questo capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

I dettagli

Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine Lazio – d’intesa con gli equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale e con il supporto di operatori specializzati dell’Azienda Sanitaria Locale, sono tornate nuovamente nel quartiere Nicolosi.

Le specifiche attività di controllo svolte dagli uomini della Polizia di Stato hanno consentito di identificare 239 persone, delle quali 26 straniere. Sono stati inoltre controllati 166 veicoli, con l’irrogazione di 6 contestazioni al Codice della Strada.

Un soggetto è stato segnalato all’Autorità Amministrativa in quanto trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente.

Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.