In seguito agli scontri che ci sono stati stamane, dinanzi allo Stadio Olimpico, la Polizia di Stato ha arrestato un noto capo ultras della Lazio.

Il bilancio degli scontri pre derby Roma-Lazio

Altri due ultras, romanisti, che si sono fatti refertare per ferite lacero contuse, presso un nosocomio della Capitale, sono stati condotti negli uffici della Digos e la loro posizione è al vaglio. Continuano serrate le indagini per individuare altre responsabilità, anche grazie alla visione delle immagini video realizzate dalla Polizia Scientifica, che hanno ripreso tutti i momenti dello scontro. Non si esclude che, nelle prossime ore, ci saranno altri soggetti fermati

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.